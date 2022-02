Aktuell gehören der Kremmener Feuerwehr 57 Mitglieder an. Diese präsentierte nun Zahlen, wie viele Einsätze es im vergangenen Jahr gab. Thematisiert wurde zudem einmal mehr das größte Problem: Die Wache in der Nähe des Stadtparks ist nicht nur in die Jahre gekommen. Dort ist auch kein Platz me...