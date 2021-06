Ungefähr 250.000 Euro. So hoch schätzt Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) die Kosten ein, die auf die Gemeinde nach aktuellem Stand zukommen werden. Der Großbrand in Bötzow wird also teuer. Er sorgt sich, andere Projekte nun hintenan stellen zu müssen. Doch ist das wirklich notwendig ...