Schreck in der Morgenstunde für zwei Autofahrer im Landkreis Oberhavel: Auf der Landesstraße 30 zwischen Mühlenbeck und Schönfließ wurden sie am Dienstagmorgen, 21. Dezember, gegen 6.30 Uhr in einen Wildunfall verwickelt.

Die Fahrzeuge stießen mit einem Keiler zusammen. Während das Schwarzwild...