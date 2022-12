Zu wenig Plätze in den Einrichtungen, fehlendes Personal, unsichere Finanzierung: Die Statistik der Frauenhaus-Koordinierung belegt, was beim Gewaltschutz für Frauen und Kinder noch im Argen liegt. Im Jahr 2021 fanden der Statistik zufolge 6431 Frauen und 7572 Kinder Zuflucht in einem Frauenhaus. ...