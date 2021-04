Bundesaußenminister Heiko Maaß (SPD) hat am Sonntag in Oranienburg dazu aufgerufen, „angesichts von Antisemitismus, Rassismus, Intoleranz und Verschwörungstheorien, wie wir sie jetzt auch in der Pandemie leider verstärkt erleben“, zu handeln. Anlässlich des 76. Jahrestags der Befreiung des ...