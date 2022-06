Im Wetterbericht war Starkregen angekündigt worden. Kurz nach 12 Uhr fing es am 29. Juni 2017 an zu regnen . „Um 13.30 Uhr hatten wir den ersten Feuerwehreinsatz“, erinnert sich Leegebruchs Bürgermeister Martin Rother (CDU), der sich zu diesem Zeitpunkt in den damaligen Räumen der Gemeindeverw...