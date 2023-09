Der Kran an der Baustelle an der Brückenstraße in Bergfelde steht noch immer still. Nach der Insolvenz der Project Immobilien Gesellschaft Mitte August 2023, gab es einen Baustopp für das geplante Wohngebiet mit dem Namen „Bergfelde Living“. Der Insolvenzverwalter hat sich inzwischen ein Bild...