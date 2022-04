Kulturministerin Manja Schüle (SPD) zeigte sich vom Gebäude der Jüdischen Gemeinde Oberhavel in der Lehnitzstraße begeistert. „Sie haben eines der schönsten Gemeindehäuser im Land“, sagte die Ministerin bei ihrem Beuch in Oranienburg am Donnerstag (7. April) und versprach, in einem Jahr wi...