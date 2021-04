Die TAS Unternehmensgruppe aus Hamburg hat am Mittwoch überraschend den Verkauf des alten Getreidespeichers in Oranienburg bekannt gegeben. Neue Eigentümerin ist die Reinvesta Immobilien GmbH aus Berlin. TAS bleibt Eigentümerin der 264 Neubauwohnungen am Louise-Henriette-Steg. Der Bürgermeister ...