Alles wird teurer – für Privatleute wie für die Gemeinden. Bleibt es bei der Eröffnung des Kulturbahnhofs in Hohen Neuendorf im Jahr 2024? Können die Grundschulen in Bergfelde und Borgsdorf erweitert werden? Was passiert mit dem Dach der Stadthalle? Auf einiges muss erst einmal verzichtet werden.