Die Kita Lehnitz in der Friedrich-Wolf-Straße hat 115 Plätze. Aktuell leben in Lehnitz 188 Kinder im Krippen- und Kitaalter. „Uns fehlen also heute schon 70 bis 80 Plätze“, sagt Ortsvorsteher Matthias Hennig (SPD). Die meisten anderen Ortsteile könnten noch all ihren Kindern Betreuungsplätz...