Bis Ende Februar sollen die Kleingärtner ihre Parzellen in der Hohen Neuendorfer Anlage „Am Feld“ geräumt haben. So lautet die Forderung der Stadt an den Verband der Garten- und Siedlerfreunde (VGS). Denn der Zwischenpachtvertrag ist ausgelaufen, ein neuer wurde nicht abgeschlossen. Der Verban...