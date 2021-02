Mit einer Plakataktion protestieren Mitglieder der Initiativen Fridays for Future (FFF) und Parents for Future in Birkenwerder gegen den Bau eines Radweges nach Briese. Anstatt Bäume für den geplanten Weg von der Autobahn bis zur Siedlung Briese zu fällen, sollte die Fichteallee in eine Fahrradst...