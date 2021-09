Der offene Brief an Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) erreichte am 28. August 82.000 Haushalte. Das auf dem Titel der Wochenzeitung „Märker“ veröffentlichte Schreiben der Lokalen Agenda 21 forderte Laesicke zum Handeln auf. „Klimaschutz ist Chefsache“, stand darüb...