Als nach dem Starkregen 2017 weite Teile der Gemeinde Leegebruch tagelang unter Wasser standen, war klar, dass etwas passieren muss. Sowohl der Hauptgraben als auch die Muhre waren mit Wasser gefüllt. Es konnte nicht abfließen und staute sich zurück. So etwas wollen die Leegebrucher Einwohner nie wieder erleben. Das ist ihr gutes Recht und deshalb ist auch klar, dass die Verwaltung etwas tun muss. Und dass etwas passiert, daran lässt sich Leegebruchs Bürgermeister Martin Rother (CDU) durchaus messen.

Ein Alleingang bringt nichts

Doch im Alleingang kann Leegebruch nichts erreichen. Wenn es um eine globale Strategie geht, dann müssen auch Oranienburg sowie Velten und Hohen Neuendorf mitziehen. Insofern begrüßte der Bürgermeister, dass es einen Vor-Ort-Termin mit seiner Amtskollegin in Velten sowie Vertretern des Landkreises gegeben habe, um zu klären, wie das Wasser der Muhre besser und schneller abgeleitet werden kann. Noch keine oder nur wenige Informationen liegen aus der Kreisstadt vor, bedauerte er. Doch die seien ebenso wichtig, „denn wir müssen wissen, welche Wassermengen aus Oranienburg in unsere Richtung fließen könnten. Nur dann können wir eine Planung erstellen.“

Bestandsanalyse

Innerhalb des Gemeindegebietes wird bereits an einem Generalentwässerungsplan gearbeitet, und der beginnt mit einer Bestandserhebung. „Wir müssen wissen, wie viel Fläche auf den Grundstücken versiegelt ist“, so der Bürgermeister. Nur anhand dessen sei es möglich, eine Größe zu benennen, wie viel Wasser anfallen könnte, um dann nach geeigneten Möglichkeiten zu suchen, das Wasser aus dem Ort zu leiten. Zwei Wege Richtung Muhre sind derzeit im Gespräch.

Zufrieden zeigte sich Rother, den Bauhof mit zwei Mitarbeitern verstärkt zu haben. Sie hätten alle Hände voll damit zu tun gehabt, die Gräben zu beräumen. Doch befänden die sich inzwischen in einem durchweg guten Zustand.

Ausweisung von Überflutungsflächen

Nach wie vor verhandelt die Gemeinde mit der Bodenverwaltungs- und -verwertungs GmbH, um Flächen zu kaufen. Nicht, weil Leegebruch zu viel Geld hat, sondern um bestimmte Areale als potenzielle Überflutungsflächen nutzen zu können. „Wenn das Wasser im Hauptgraben und in der Muhre bis zur Oberkante steht, dann müssen wir diese Flächen haben, um das Wasser gezielt abfließen lassen zu können. Nur so können wir verhindern, dass sich Ereignisse wie 2017 wiederholen. Darauf vertrauen, dass ein solches Jahrhundertereignis erst in zig Jahren wieder auftritt, dass können wir nicht“, so die klare Aussage von Martin Rother.

Vom Zeitplan hofft der Bürgermeister, dass ein solcher Generalentwässerungsplan im kommenden Jahr vorliegt. Er wäre dann die Grundlage für eine gezielte Bauplanung und dessen Umsetzung.