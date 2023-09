Der Pop-Titan kommt nach Oberhavel: Dieter Bohlen, der in den 1980er-Jahren als Mitglied des Pop-Duos Modern Talking bekannt wurde, präsentiert bei einem Konzert am Schloss Oranienburg seine größten Hits. Der Termin steht fest, das Prozedere rund um den Kartenvorverkauf auch.

Das älteste Barockschloss in der Mark Brandenburg bildete in diesem Jahr die Kulisse für einige Stars aus der deutschen Musikszene. Binnen weniger Tage gaben sich Nena, Adel Tawil und Matthias Reim die Ehre. Letzterer kündigte an, auch im Jahr 2024 in Oranienburg zu spielen. Sein Konzert findet am 7. September statt.

Dieter Bohlen und Matthias Reim in Oranienburg

Einen Tag vorher, am 6. September 2024, kommt Dieter Bohlen. 40 Jahre nach Gründung des Erfolgsduos Modern Talking wird Bohlen mit allen bekannten Hits der Kultband auf Tour sein. Einstige Nummer-1-Hits wie „You´re my heart, your my soul“, „Brother Louie“, „Cheri Cheri Lady“ oder „You can win if you want“ werden durch die Kreisstadt von Oberhavel schallen.

Modern Talking – Zahlen zum Verkauf Modern Talking – bestehend aus Thomas Anders und Dieter Bohlen – verkaufte alleine in Deutschland über 5,7 Millionen Tonträger. Die Band gehört somit zu den Interpreten mit den meisten verkauften Tonträgern in Deutschland. International wurden bis zur Auflösung im Jahr 2003 insgesamt rund 120 Millionen Tonträger verkauft.

„Jeder kennt die unendliche Liste seiner Nummer-1-Hits und hat seine ganz persönlichen Erinnerungen an eine unvergessliche Zeit“, heißt es in einer Mitteilung der Concertbüro Zahlmann GmbH. Wer je auf einem Konzert von Dieter Bohlen gewesen sei, „weiß, dass seine Fans immer absolut auf ihre Kosten kommen“. Der Pop-Titan verstehe es wie kein zweiter, die Besucher seiner Konzerte mit der richtigen Mischung aus Musik, Anekdoten und dem ganz besonderen Etwas zu begeistern.

Dieter Bohlen – Daten der Tour 2024 19.07.2024 – Bremen, Seebühne

03.08.2024 – Walbeck, Waldfreibad

09.08.2024 – Chemnitz, Festwiese

10.08.2024 – Steinbach-Langenbach, Naturtheater

14.08.2024 – Illingen, Burg OPEN AIR

17.08.2024 – Weißenfels, Marktplatz

31.08.2024 – Lübeck, Werft Open Air

06.09.2024 – Oranienburg, Schloss

07.09.2024 – Görlitz, Landskron

13.09.2024 – Koblenz, Festung Ehrenbreitstein

14.09.2024 – Hanau, Amphitheater

Im Jahr 2023 hatte sich Dieter Bohlen während einer Hallen-Tour präsentiert. „Meine Fans haben mir in meiner ganzen Karriere die Treue gehalten. Deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass meine Band und ich alles geben, um mit ihnen einen unvergesslichen Konzertabend zu erleben“, wird er in der Mitteilung zitiert.

So kommen Fans an Karten

Der Eventim-Presale startet nach Angaben der Concertbüro Zahlmann GmbH am 18. September um 10 Uhr. Ab Freitag, 22. September, seien Tickets dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.eventim.de und www.konzertsommer-oranienburg.de erhältlich.