Der Bühnenaufbau zwischen altem und neuem Rathaus hat bereits begonnen. Nichts wird dem Zufall überlassen, denn auf dem Rathausplatz – der seit Monaten durch feiernde Jugendliche immer wieder in den Schlagzeilen landet – werden mehrere Tausend Musikfans erwartet, die Nico Santos auf seiner Sommertour erleben wollen.

Diverse Konzerte in Oranienburg

Fack ju Göhte – Nico Santos schrieb den Soundtrack

Mit dem Song „Rooftop“ wurde der 26-jährige Sänger und Songwriter bekannt, er schrieb unter anderem auch den Soundtrack zu „Fack ju Göhte 2“. Nico Santos ist in Bremen geboren und in Mallorca aufgewachsen. Vor seinem Auftritt am Wochenende, an dem auch das Stadtfest Oranienburg stattfindet – beantwortete er für moz.de ein paar Fragen.

Nico Santos

© Foto: Britta Pedersen/dpa

Sie sind für Pop, Hip Hop und Rap sowie als Singer Songwriter gleichermaßen bekannt. Wie wird das Konzert in Hohen Neuendorf – eher sommerlich locker, Weekend-Lover-gemäß, nachdenklich, von allem etwas?

In erster Linie freue ich mich wahnsinnig, endlich wieder mit meiner Band und meiner Crew auf der Bühne zu stehen. Wir können es kaum erwarten endlich wieder loszulegen, vor Publikum zu spielen, den Leuten neue Musik nahezubringen und die Leute zum Singen, Tanzen und Lächeln zu bringen. Es wird richtig energiegeladen! Live klingt dann jeder Song größer. Sicher auch, weil wir spezielle Versionen spielen. Ich finde, eine Live-Show muss die Leute immer wieder zum Staunen bringen, und das versuchen wir. Außerdem spielen wir einen Song, der noch nicht veröffentlicht ist. Also jeder, der bei der Sommertour dabei ist, hört dann schon meine nächste Single.

Hohen Neuendorf ist am Wochenende nach Brandenburg/Havel die zweite Station Ihrer diesjährigen Tour. Sind Sie aufgeregt, haben Sie Lampenfieber?

Immer! Aufregung gehört dazu, vor allem bei den ersten Shows. Wir haben ja auch zwei neue Songs im Programm. Aber ich freue mich auf die Konzerte im Freien und bei euch in Hohen Neuendorf zu sein.

Sie haben fürs Jahresende Ihr neues Studioalbum angekündigt. Was erwartet uns da, erfinden Sie sich neu? Wie und wo finden Sie Ideen für Ihre Songs am leichtesten?

Das stimmt, ich will Ende des Jahres ein neues Album rausbringen. Ich war in Cuba, auf Santorini und auch zwei Wochen in London und in Hamburg, und überall habe ich Songs geschrieben. Ich freue mich, sobald ich sie allen zeigen kann.

Welches wird in Hohen Neuendorf das erste Lied des Abends sein?

Das wird Play with fire sein – der Song hat eine tolle Energie und alle können mitsingen.

Tickets kosten 49,80 Euro. Einlass zum Konzert ist am Sonnabend, 18. Juni, um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Im Vorprogramm ist der Singer-Songwriter Tim Kamrad mit Deutsch-Pop zu hören. Das Konzert wird von der MW Sport GmbH präsentiert.