Wenn das eigene Kind krank ist, ist das nicht immer einfach für die Eltern. Im Fall des vierjährigen Livian aus Zühlsdorf im Mühlenbecker Land muss es besonders schwer sein, denn seine Eltern erhielten die schockierende Diagnose: Ihr Kind leidet an Krebs.

Als die Nachricht öffentlich wurde, sorgte sie für eine Welle der Hilfsbereitschaft im kleinen Zühlsdorf. Yvonne Zanow, Schatzmeisterin bei der SG Zühlsdorf, und Liane Gohlke, Leiterin der Kita „Schneckenhaus“, die Livian und seine ältere Schwester besuchen, starteten eine Spendenkampagne für die Eltern des kranken Jungen. „Wir wollten helfen und mussten einfach etwas tun“, so Zanow.

Spenden für Eltern von Livian

Da der Verein aus rechtlichen Gründen kein eigenes Spendenkonto eröffnen durfte, tat Yvonne Zanow dies privat und seitdem sie die Kampagne in den sozialen Netzwerken geteilt hat, klingelt ihr Telefon fast ununterbrochen. „Den Aufruf haben wir beide am Freitag, dem 22. September, gestartet und jetzt werden wir überrollt von einer Welle der Hilfsbereitschaft“, zeigt sich Zanow sehr ergriffen.

Die Spenden werden den Eltern des vierjährigen Livian übergeben. Im August erhielten diese die niederschmetternde Diagnose, dass ihr Sohn an Krebs erkrankt ist. Laut Yvonne Zanow sei die Familie in Zühlsdorf sehr bekannt, wolle jedoch anonym bleiben und sich voll und ganz um ihren Sohn kümmern. „Deshalb haben Liane und ich uns engagiert, denn die Eltern haben ganz andere Sorgen. Wir wollen einfach helfen.“

Das Ligaspiel der SG Zühlsdorf am Sonntag (24. September) wurde zu einem Spendenaufruf. „Die Zuschauer konnten Eintrittskarten erwerben und damit für die Familie spenden“, erklärt Zanow die Aktion. Es kamen mehr als 1500 Euro zusammen. Was die Familie damit mache, sei ihr überlassen. „Beide Eltern sind aktuell krankgeschrieben und finanziell am Limit“, sagt Yvonne Zanow. Aktuell fahren die Eltern täglich mit Livian ins Krankenhaus zur Chemotherapie und abends dann wieder zusammen nach Hause. Das kostet nicht nur Kraft, sondern auch Geld.

Zanow hofft deshalb auf eine rege Teilnahme beim Spendenlauf „Zühlsdorf läuft“. Dieser findet am Montag, 9. Oktober, ab 16.30 Uhr auf dem Trainingsgelände der SG Zühlsdorf statt. „Die Anteilnahme ist so groß, dass wir den Start von 17.30 Uhr schon um eine Stunde vorverlegt haben“ so Zanow.

Spendeninformationen ● Die Kontodaten für die Spendenaktion für den vierjährigen Livian gibt es auf der Internetseite der Gemeinde Mühlenbecker Land. www.muehlenbecker-land.de

Zanow ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft: „Zühlsdorf ist ja eigentlich nur ein kleiner Ort im Mühlenbecker Land, den kaum jemand kennt, aber plötzlich kommt von überall Hilfe, auch weit über die Ortsgrenzen hinaus.“ Sportvereine, Feuerwehren und das Mühlenbecker Land haben schon großzügig gespendet, um die Eltern zu unterstützen. „Es ist schon toll, wie viele Leute mitmachen und helfen, den Eltern ein positives Signal in dieser schweren Zeit zu senden“, sagt Zanow.