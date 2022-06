Jeder Haushalt merkt es: die Preise für Energie, egal, ob Gas, Strom und Treibstoff, explodieren. Das betrifft auch die Gemeinden in Oberhavel. In Birkenwerder will Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) deshalb eine Energiewende einleiten und weitgehend unabhängig von fossilen Brennstoffen werden.