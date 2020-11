Einen Drohnenkommando der Polizei unterstützt am Mittwoch, 18. November, die Bombenentschärfung im Oranienburger Ortsteil Lehnitz. Aus der Luft sollen mit Wärmebildkameras Menschen aufgespürt werden, die sich unerlaubt im Sperrkreis aufhalten.

Die Bombe liegt am Lehnitzer Inselweg in rund vier Metern Tiefe. Sie ist 500 Kilogramm schwer und mit einem chemischen Langzeitzünder ausgestattet. Sie war im Zweiten Weltkrieg von amerikanischen Fliegern abgeworfen worden.

Wer danach noch angetroffen wird und sich den Anweisungen der Ordnungshüter widersetzt, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 1000 Euro.

Erst, wenn sich niemand mehr im Sperrkreis befindet, können die Sprengmeister vom Kampfmittelbeseitigungsteam mit der Entschärfung beginnen. Der S-Bahn-Ersatzverkehr fährt Lehnitz ab 8 Uhr nicht mehr. Die Regionalbahnen verkehren noch bis 10 Uhr zwischen Berlin und Oranienburg.

Die Bombe in Lehnitz ist die 212., die seit der Wende vor 30 Jahren in Oranienburg unschädlich gemacht werden. Mehr zu den Bombenentschärfungen in Oranienburg gibt es auf einer Themenseite.