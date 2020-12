Sichere Radwege fordern viele Menschen in den S-Bahn-Gemeinden. Das ergaben Umfragen im Rahmen des Interkommunalen Verkehrskonzeptes. Dass es viele gefährliche Stellen gibt, haben Radfahr-Aktivisten deutlich gemacht. Sie haben an Gefahrstellen wie hier am S-Bahnhof Hohen Neuendorf Piktogramme auf die Straße gesprüht. © Foto: Jürgen Liebezeit