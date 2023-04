In Oranienburger Stadtteil Lehnitz war Sonnabend, 22. April, alljährlicher Frühjahrsputz. Mehrere Erwachsene und Kinder nahmen teil, um ihren Stadtteil von Plastik und anderem Müll zu befreien.

Womit niemand rechnete: scharfe Munition aus dem Zweiten Weltkrieg im Wald.

Gefährlicher Fund

Am Vormittag gegen 11 Uhr haben Kinder beim alljährlichen Frühjahrsputz in Lehnitz scharfe Munition abseits des Drosselwegs im Wald gefunden. Offenbar waren die Kinder sich der gefährlichen Situation nicht bewusst. Ein 11-Jähriger zog das explosive Objekt selbstständig zur Straße. „Das ist nochmal gut gegangen“, sagt Kathleen Haase vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Oberhavel in Oranienburg.

Experten warnen

Es handelte sich um eine kleine Rakete mit 50 Zentimeter Länge und 10 Zentimeter Durchmesser. Nach Angaben der Polizei handelt sich um eine militärische Rakete der US-Armee mit der Bezeichnung M8. Sie soll offensichtlich im Wald gelegen haben. Der Munitionsbewegungsdienst sperrte den Bereich zwischen Falkenweg und Chausseestraße. Nach Sicherung der näheren Umgebung konnte die Sperrung gegen 13.45 Uhr wieder aufgehoben werden. Es wurde keine weitere Munition gefunden. Die Rakete wurde sicher verladen und entsorgt.

Der Munitionsbergungsdienst warnt inständig davor, gefundene Munition selbst zu bewegen. „Die gefundene Munition darf nicht angefasst werden. Die Fundstelle ist zu markieren und dann die Polizei zu alarmieren“, so Kathleen Haase.