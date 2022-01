Dick eingepackt trafen sich die Gemeindevertreter von Glienicke am 11. Januar zu einer Sondersitzung in Präsenz auf dem Schulhof der Grundschule. So sollte das Infektionsrisiko vermieden und der Kälte getrotzt werden. Die Freiluft-GVV war Premiere in Oberhavel. © Foto: Jürgen Liebezeit