Leer ist es am frühen Montagnachmittag in der Busgarage des Betriebshofes der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) in Germendorf – und schon allein das eine gute Nachricht für Landrat Ludger Weskamp (SPD). „Wie man hier sieht, rollt die OVG trotz Corona zuverlässig durch den Landkreis.“ Weg...