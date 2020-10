Der Landkreis Oberhavel hat illegal durchgeführte Baumfällungen an der Lessingstraße in Schildow, direkt in einem Naturschutzgebiet am Kiessee, gestoppt. Am vergangenen Donnerstag kam es offenbar zu ersten Fällungen auf einem Privatgrundstück. Anwohner alarmierten, nachdem sie bei der Gemeinde...