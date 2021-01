Das von der Stadtverwaltung neu entwickelte Konzept für Ordnung und Sauberkeit in Oranienburg stieß am Dienstagabend im Sozialausschuss auf zum Teil heftige Kritik. Der Stadtverordnete Enrico Geißler (Linke) unterstellte dem Ordnungsamt, Jugendliche zum Sündenbock für Vermüllung in der Stadt...