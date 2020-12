Trotz Pandemie und Pannen ist Alexander Laesicke zufrieden mit dem Jahr. In einer ruckeligen Online-Versammlung hat er für die Stadtverordneten tatsächlich auch gute Nachrichten: Oranienburg bekommt ein Impfzentrum. Die Stadt will den Radweg an der L21 bauen und hofft auf einen Plus-Bus in den Barnim.