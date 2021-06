Die Nachricht sorgte in der vergangenen Woche für eine Überraschung: Es steht die Möglichkeit im Raum, dass Landrat Ludger Weskamp (SPD) seinen Posten frühzeitig an den Nagel hängen könnte. Der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) sucht derzeit einen neuen Präsidenten. Die Amtszeit würde am 1...