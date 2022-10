Sammler und Händler aus vielen Teilen der Welt trafen sich am Sonntag im Hennigsdorfer Stadtklubhaus. Im Mittelpunkt waren Mützen, Helme, Abzeichen, Sticker, Uniformen und sonstige Dingen, die mit der Feuerwehr und Polizei zu tun haben. An mehr als 30 Ständen lag die Tausch- und Kaufware zum Stöbern bereit. Die Auswahl war riesig. Denn auch Sammler aus Dänemark, Polen, Österreich, Ungarn und Amerika waren auf Einladung von Organisator und selbst leidenschaftlichem Sammler, Andreas Skala, ins Stadtklubhaus gekommen.

Die Leidenschaft 74-jährige Michael Kupczyk aus Berlin sind Feuerwehrhelme. Eine kleine Auswahl seiner 200 Stück hat er aufgestellt. Die anderen hängen beim ihm Zuhause im Keller. Seit den 80er-Jahren sammelt er Feuerwehrhelme der Wachen in der Hauptstadt. Aber auch Replikate von US-Polizeiabzeichen bot er an.

Auffallend war, dass nicht nur neugierige Sammler an den Ständen in Hennigsdorf stöberten, sondern die Händler untereinander auf der Jagd nach fehlenden Objekten der Begierde waren. So wie der Brandenburger Polizist Andreas Schultze. Er kaufte zwei besondere Polizeimützen bei einem polnischen Kollegen: „Das sind eine aktuelle Mütze aus der Türkei und aus Syrien“, zeigte Schultze stolz. Nicht, dass er keine Mützen hätte.