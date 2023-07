Die Fahrt mit dem RE5 fand am Sonntagabend für zahlreiche Fahrgäste unweit des Bahnhofes in Birkenwerder ein jähes Ende. Aufgrund eines technischen Defektes blieb der Zug plötzlich stehen – und bei sengender Hitze mussten sämtliche Fahrgäste evakuiert werden.

Feuerwehr und Rettungskräfte waren kurz nach 19.30 Uhr vor Ort im Einsatz, um die Fahrgäste aus dem Regionalexpress 5 zu befreien und sicher über die Schienen zum Bahnhof zu geleiten. Auch die S-Bahnen der Linien S1 und S8 waren kurzzeitig unterbrochen.

Das sagt die Bahn zu dem technischen Problem

Auf Nachfrage bei der Deutschen Bahn gab diese „technische Probleme an der Oberleitung“ als Grund an. Um kurz nach 21 Uhr rollten zumindest wieder die S-Bahn-Linien. „Es kommt jedoch noch vereinzelt zu Verspätungen und Ausfällen“, so ein Sprecher der Bahn.

Bis in die Nacht hinein sollen die Arbeiten an der Oberleitung andauern, dann sollte es „keine weiteren Probleme in dem Bereich geben“, so der Bahnsprecher.