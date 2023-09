An einem schönen Herbsttag den Wochenendeinkauf auf die Wiese vor dem Schloss verlegen – das macht der „Regionalmarkt Oranienburg“ im Schlosspark am 23. und 24. September 2023 jeweils zwischen 10 und 18 Uhr möglich. Rund 60 Aussteller werden ihre Stände an diesem Wochenende aufbauen. Was gibt es dort zu kaufen und wie sind die Bedingungen für die Besucher?

Gastronomen, einheimische Erzeuger und Händler stellen ihre Produkte vor – darunter seien auch viele kulinarische Besonderheiten, erklärt Denise Deutsch, Leiterin Tourismus der „Tourismus und Kultur Oranienburg“ (TKO).

Marktbummel bei freiem Eintritt in Oranienburg

Der Regionalmarkt Oranienburg wird von Tourismus und Kultur Oranienburg (TKO) organisiert. Marco Bartsch, Sonja Höschele und Denise Deutsch (von links) von der TKO, stellten das Programm vor. Der Oberhaveltag des Landkreises findet gleichzeitig statt, informiert Landrat Alexander Tönnies (rechts).

© Foto: Elisabeth Voigt „Das alte Tor wird geöffnet sein und der Eintritt ist für die Besucher frei“, sagt sie. Auf dem Schlossplatz findet gleichzeitig der Oberhavel-Tag des Landkreises statt.

Ob Käse, Honig oder Walnüsse aus der „Walnussmeisterei“ in Herzberg – viele Erzeuger, für deren Besuch man sonst längere Wege auf sich nehmen müsste, sind zum Regionalmarkt direkt in Oranienburg. Auf dem Markt gibt es auch einen Stand der „Bäckerei Plentz“. Denny Pude vom „Gasthof zur Alten Weide“ in Velten wird dabei sein, ebenso wie „Utes Kräuterstube“ oder die „Kaffeetante“.

„Auch Partner aus Polen werden regionale Produkte mitbringen wie Wurst und Teigwaren“, so Landrat Alexander Tönnies. „Das eine oder andere klare Getränk wird auch dabei sein“, ergänzt er lächelnd.

Markus Herrmann, Innenstadtmanager für Oranienburg, berichtet von der Aktion „Oranienburger Originale“, mit der in diesem Jahr die ersten vier Produkte zertifiziert werden, die aus Oranienburg stammen. Zwei davon seien regionale Lebensmittel, verrät er. Die erste Zertifizierung finde auf dem Regionalmarkt statt.