Die geplante Bereitstellung von Woba-Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine hat zu einer Debatte geführt, in der es auch um Neid geht. Die Stadt Oranienburg will kurzfristig acht Wohungen der Woba in der Villacher Straße bereitstellen. Daneben fordert die SPD-Fraktion mit einem Eilantrag, die...