Städte und Gemeinden des Landkreises Oberhavel setzen am Donnerstag, 3. März, ein Zeichen für den Frieden. In vielen Orten der Region werden große „Peace-Zeichen“ aus bunten Blumen in die Erde gesetzt oder anderweitig Zeichen der Anteilnahme gezeigt. Als Symbol für Frieden auf der Welt soll so die Solidarität der Oberhaveler Kommunen mit der Ukraine und deren Einwohnerinnen und Einwohnern zum Ausdruck gebracht werden.

„Es ist mir in diesen ungewissen Tagen ein dringendes inneres Bedürfnis, dass die Kommunen Oberhavels zusammenzustehen und ein sichtbares Zeichen für den Frieden setzen“, betont Ines Hübner. Die Bürgermeisterin von Velten ist Sprecherin der Bürgermeister Oberhavels und Initiatorin der Aktion. „Ich bin zutiefst bestürzt, dass Krieg in Europa herrscht. Uns trennen gerade einmal rund 1.400 Kilometer von der ukrainischen Hauptstadt Kiew.“ Sie sei froh, dass sich so viele Kommunen kurzfristig der gemeinsamen Aktion angeschlossen haben.

Pflanzaktion soll nur Auftakt sein

Die Pflanzaktion könne dabei aber nur der Auftakt für ganz praktische Hilfen für die Menschen aus der Ukraine sein. „Die Menschen sind nun auf uns und unsere Unterstützung angewiesen."

Die Bürgermeister haben nicht gezögert, dem Aufruf zu folgen und breit angelegte Sympathie-Bekundungen in ihren Städten und Gemeinden zu organisieren. Hübner: „Sie zeigen gemeinsam mit ihren Einwohnerinnen und Einwohnern: Oberhavel steht für den Frieden ein.“

