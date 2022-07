Weiß so weit das Auge reicht: Aus allen Richtungen strömten am Mittwochabend (6. Juli) weiß gekleidete Menschen mit Picknickkörben, Gartenbänken und Bollerwagen in Richtung Schlosspark. Im historischen Park wurde endlich wieder das Picknick in Weiß gefeiert. Nach begrenzter Teilnehmerzahl im Vorjahr und pandemiebedingter Absage 2020 konnte wieder uneingeschränkt gefeiert werden. Knapp 1200 Eintrittskarten hatte die Tourismus- und Kulturgesellschaft TKO vorab verkauft. Mehr als 800 zahlende Gäste kamen am Abend noch hinzu.

Picknick in Weiß am 6. Juli 2022 im Schlosspark Oranienburg

© Foto: Klaus D. Grote

Wie immer war die Stimmung ausgelassen. Und wie immer schaute auch die Sonne durch den Wolkenhimmel. Zum Picknick in Weiß in Oranienburg gab es noch nie schlechtes Wetter, aber immer gute Laune. Die Gäste sorgten für festlich gedeckte Tafeln und oft auch für aufwändige Garderobe mit Sonnenschirm. An allen Tischen wurde ordentlich aufgefahren. Sogar Büfettwagen standen neben den Tafeln.

Picknick in Weiß am 6. Juli 2022 im Schlosspark Oranienburg

© Foto: Klaus D. Grote

Musik kam diesmal von den Savoy Satellites . Ihr Swing passte zur beschwingten Stimmung und lud vereinzelt sogar zum Tänzchen ein. Familien mit Kindern machten es sich auf Picknickdecken gemütlich. Überall wurde das weiße Treiben auf Fotos festgehalten.

Als Ersatz für die schmerzlich vermissten Artistokraten unterhielten Edelgard und Hilde aus Hamburg das Publikum. Die beiden älteren Damen wollten schon seit zwei Jahren nach Oranienburg kommen, immer kam ihnen die Pandemie dazwischen. Mittlerweile habe Corona alle Herren in ihrem Gesangverein dahingerafft. „Bei einigen haben wir auch nachgeholfen“, verriet Edelgard, die wie Hilde auch ohne weiße Kleidung in den Schlosspark durfte. Die beiden Damen gehören zu den Walking Acts des IKS-Theaters aus Hamburg.

Picknick in Weiß am 6. Juli 2022 im Schlosspark Oranienburg

© Foto: Klaus D. Grote

Bis zur Dämmerung wurde zwischen Schlossparkportal und Teichfontäne gefeiert, während die Vorbereitungen für die nächste Veranstaltung im Schlosspark liefen. Am Freitag (8. Juli) ab 20 Uhr spielt auf der Bühne an der Orangerie die Kultband Karat - 40 Jahre nachdem ihre Erfolgshits „Über sieben Brücken“ und „König der Welt“ herauskamen.