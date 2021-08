Am Montag, 9. August, beginnt das neue Schuljahr. Vor allem für die rund 2000 ABC-Schützen im Landkreis, die zwei Tage zuvor ihre Einschulung feiern, eine aufregende Zeit. An mehreren Orten in Oberhavel werden Eltern in Hasenkostümen die Autofahrer auf mehr Rücksichtnahme hinweisen, die Polizei rät zur anfänglichen Begleitung der Jungen und Mädchen, um letzte Unsicherheiten zu nehmen.

Die Einschulung ist erneut mit Einschränkungen verb...