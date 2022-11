Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Freitag, 4. November, um 12.40 Uhr auf dem nördlichen Berliner Ring auf Höhe der Anschlussstelle Birkenwerder zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Möglicherweise kam es bei der Auffahrt auf die Autobahn in Fahrtrichtung Prenzlau zu einer Kollision. Es gibt unterschiedliche Aussagen der Beteiligten. Nach Angaben der Polizei ist ein Gefahrguttransporter in den Unfall verwickelt. Der Lkw hat Batterien für das Tesla-Werk in Grünheide geladen.

Nach Angaben der Polizei sind Personen nicht verletzt worden. Das ergab eine vorsorgliche Untersuchung von fünf Insassen. Mehrere Rettungsfahrzeuge und ein Hubschrauber, der auf der Autobahn landete, waren im Einsatz.

Sperrkreis eingerichtet

Kurzzeitig wurde ein Sperrkreis von 50 Meter rund um den Gefahrguttransporter eingerichtet. Eine Palette der Ladung ist gebrochen. Da weder der Fahrer noch die Polizei einschätzen können, ob die gefährliche Ladung beschädigt wurde, untersagte die Polizei vorerst die Weiterfahrt. „Da ist jetzt Chaos“, berichtet Polizeisprecherin Christin Sorban.

Der Fahrzeugbauer Tesla hat inzwischen die eigene Feuerwehr losgeschickt. Die Experten sollen in Birkenwerder prüfen, ob die Ladung beschädigt ist oder ob der fahrbereite Lkw wieder starten kann. Wann die Tesla-Truppe vor Ort ist, konnte die Autobahnpolizei in Walsleben am frühen Abend nicht sagen. „Die stehen auch im Stau“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage von MOZ.de

Tesla-Feuerwehr unterwegs

Die Autobahn war gut drei Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt. Die provisorische Fahrbahntrennung ist durch ein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschoben worden.

Die Rettungsarbeiten wurden durch die Baustelle auf der A10 erschwert. Die Einsatzkräfte konnte den Unfallort aber über die gesperrte Fahrbahn, die am Freitag für den Verkehr freigegeben wird, erreichen. Vor Ort im Einsatz sind inzwischen auch Gefahrgut-Experten der Feuerwehr Velten.

Gegen 16 Uhr wurde eine Spur für jede Fahrtrichtung für den Verkehr wieder freigegeben. Die Staus vor der Unfallstelle bauen sich nur langsam ab.

A10 verlassen. In Fahrtrichtung Prenzlau staut sich der Verkehr zurück bis hinter das Autobahndreieck Oranienburg . Letzte freie Ausfahrt ist Oberkrämer. Der Verkehr wird auch über die Anschlussstelle Birkenwerder abgeleitet. Fahrzeuge, die vor dem Unfallort stehen, durften über die Auffahrt dieverlassen.

Nach einem schweren Verkehrsunfall wurde die A10 bei Birkenwerder komplett gesperrt. Hier ein Bild von einem beteiligten Fahrzeug.

© Foto: Frank Lagrange

Auf der Gegenfahrbahn reicht der Stau zurück bis zur Anschlussstelle Mühlenbeck . Die letzten Autos stehen etwa auf Höhe des Klärwerks Schönerlinde. Die Tendenz ist zunehmend. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren. Betroffene, die im Stau stehen, sollen eine Rettungsgasse bilden.

Inzwischen staut sich der Verkehr auch auf der B96 in Hohen Neuendorf in Richtung Berlin. Ortskundige sollten über Borgsdorf, Velten und Hohenschöpping beziehungsweise Stolpe (A111) den Bereich umfahren. Probleme gibt es ebenfalls in Schönfließ.

Erst nach der Öffnung von jeweils einer Spur entspannte sich die Situation langsam. Wann mit der Freigabe der Fahrbahn zu rechnen ist, blieb am frühen Abend noch offen.