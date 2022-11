Mit hochrangigen Politikern wird am 11. November in Oberhavel vorzeitig die offizielle Verkehrsfreigabe des nördlichen Berliner Rings (A10) und der A24 zwischen dem Dreieck Pankow und Neuruppin gefeiert.

Abgeschlossen sind die Bauarbeiten deshalb aber noch nicht. Mindestens noch bis Jahresende wird es Einschränkungen geben. Mit dem Ausbau wurde vor viereinhalb Jahren im Frühjahr 2018 begonnen.

Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing (FDP), Guido Beermann (CDU), Minister für Infrastruktur und Landesplanung in, Dirk Brandenburger, Technischer Geschäftsführer der(Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH), Stephan Krenz, Vorsitzender der Geschäftsführung derGmbH des Bundes, sowie Dr. Thomas Stütze, Geschäftsführer derGmbH, werden zu der Zeremonie zwischen dem Dreieck Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder erwartet.. Zuschauer können von der A10-Brücke aus das Zerschneiden des symbolischen Bands verfolgen. Parkplätze sind im Bereich des Bernsteinsees.

Synchron mussten zwei Kranführer arbeiten, um den Brückenschlag am Oder-Havel-Kanal zu meistern. © Foto: Miha Schiro

Der Bauabschnitt 7 hatte es in sich: auf dem fünf Kilometer langen Teilstück wurden insgesamt siebenund Durchlässe abgerissen und neu gebaut. „Das war sicherlich die größte Herausforderung“, sagt Dr. Stütze rückblickend. Das Zusammenspiel vieler einzelner Gewerke (Beton, Asphalt, Ingenieurbauwerke, Lärmschutz, Verkehrsführung) auf einem sehr engen Raum habe für Ingenieure und Arbeiter zu vielen einzelnen Teilaufgaben geführt, die „zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden mussten“. Spektakulär waren beispielsweise der Abriss und der Bau der S-Bahn - und Fernbahn-Brücken. Beim Einhub der bis zu 225 Tonnen schweren Tröge kamen imsogar zahlreiche Schaulustige zur Baustelle.

Dieser Superkran war im Herbst 2020 in Birkenwerder im Einsatz. Die Tröge für die Bahn wurden eingesetzt. Der Kran kann 600 Tonnen heben. © Foto: Jürgen Liebezeit

Einer derwar damals im Einsatz. Derhat eine Tragkraft von 600 Tonnen. Bereits im Vorfeld der tagelangen Sperrung gab es damals Kritik. Die Autobahnbauer musste die nördliche A10 erstmals an Werktagen sperren. Verkehrsplaner und Politiker aus Oberhavel befürchteten ein Verkehrschaos, das am Ende aber in dem befürchteten Ausmaß nicht eintraf. Es wurde sogar europaweit vor der Vollsperrung gewarnt.