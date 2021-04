Wohin mit der Basketballanlage? Die Gestaltung des Adolf-Damaschke-Spielplatzes in der Stadt Hohen Neuendorf bleibt strittig. Im virtuellen Stadtgespräch am 12. April 2021 nahm die Diskussion darüber den breitesten Raum ein. Steffen Apelt (CDU) kündigte verstärkte Kontrollen vom Ordnungsamt an.