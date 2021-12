Die langjährige Stadtverordnete Jutta Lindner (SPD) ist zum 31. Dezember aus der Stadtverordnetenversammlung in Hohen Neuendorf verabschiedet worden. Die Kommunalpolitikerin will sich ganz auf ihre Arbeit im Kreistag konzentrieren. Sie war dort 2020 für Benjamin Grimm nachgerückt, der in die Staa...