Die Lindaustraße liegt sozusagen in den Hohen Neuendorfer Bergen: Die Anwohnerstraße hat eine Art Höhenzug, sie ist an einigen Stellen abschüssig und an vielen Stellen eng. Der Bebauungsplan von 2006 ist gültig, aber immer noch nicht zu Ende umgesetzt, weil die Erschließung der Straße nicht k...