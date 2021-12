So günstig wie es nur geht. So wollen es offenbar die meisten Oranienburger Stadtverordneten mit dem Straßenausbau halten. Die Kosten für Anlieger sollen beim grundhaften Ausbau, der Erschließung und der als „Bernauer Modell“ angedachten Instandsetzung so gering wie möglich gehalten werden,...