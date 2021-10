So weit bei der Gesangs-Show „Voice of Germany“ zu kommen, ist schon eine tolle Leistung. Philipp Steffen aus Birkenwerder hat es in der aktuellen Staffel bis in die „Blind Audition“ geschafft. Angekündigt wurde er als singender Busfahrer aus Oberhavel, der im Garten in Birkenwerder auch no...