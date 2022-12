Militärangehörige tragen am 9. November in Lwiw den Sarg des ukrainischen Soldaten Taras Havrylyshyn, der bei der russischen Invasion in die Ukraine ums Leben kam, zur Kirche der Apostel Peter und Paul. Sophie aus Birkenwerder will die Menschen in der Ukraine unterstützen. © Foto: Pavlo Palamarchuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa