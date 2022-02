Mehrere Stunden musste die Autobahn A10 zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder in Richtung Hamburg am Sonnabend (12. Februar) nach einer Massenkarambolage gesperrt werden.

Beteiligt an dem Unfall auf dem nördlichen Berliner Ring waren fünf Fahrzeuge, zwei Kleintransporter und drei Pkw. Vier Personen wurden dabei verletzt, zwei wurden in die Klinik nach Buch gebracht, zwei ins Krankenhaus Hennigsorf. Lebensbedrohlich seien die Verletzungen zum Glück nicht gewesen, so die Polizei.