Schon wieder hat sich auf der A24 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Am Dienstagvormittag (12. September) kam es kurz nach 10 Uhr zwischen Kremmen und Fehrbellin zu einer Kollision, an der vier Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Fahrspur in Richtung Ostsee/Hamburg musste gesperrt werden. Es hat sich ein langer Stau gebildet. Letzte freie Abfahrtsmöglichkeit war das Dreieck Havelland. Gegen 12 Uhr wurde die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben.

Unfall-Serie auf A24 27 Autos auf Autobahn bei Neuruppin demoliert Neuruppin Nach ersten Angaben der Polizeidirektion Nord in Neuruppin ist ein polnischer Pkw auf einen Sattelzug aufgefahren. Grund war vermutlich zu geringer Sicherheitsabstand. Drei der vier Insassen wurden dabei verletzt. Eine Person kam ins Krankenhaus, die beiden anderen Insassen wurden vor Ort behandelt.

Zwei weitere Fahrzeuge fuhren über umher liegende Trümmerteile und wurden beschädigt. Die A24 ist dort zweispurig.

Angesicht der zahlreichen Unfälle in den vergangenen Tagen wurden wieder Forderungen nach einem Tempolimit auf der A24 laut.