Auf der B96 vor Nassenheide ging seit Mittwochmittag (12. Juli) nichts mehr. Nach einem schweren Verkehrsunfall wurde die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt. Es gab lange Staus. Auch die Umleitungsstrecken waren überlastet. Die Polizei riet, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Nach ersten Erkenntnissen geriet kurz nach 12 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Peugeot, der in Oberhavel gemeldet ist, auf Höhe der Sprint-Tankstelle aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw aus dem Kreis Teltow-Fläming.

Unfall durch Kollision trotz Vollbremsung

Der hupende Lastwagenfahrer konnte trotz Vollbremsung den Unfall nicht mehr verhindern. Der junge Mann war auf der B96 mit dem Peugeot in Richtung Gransee unterwegs, der Lkw in Richtung Oranienburg. „Der Autofahrer wurde schwerverletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht“, berichtet Joachim Lemmel, Sprecher der Polizeidirektion Nord, auf Anfrage. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt.

Bergung auf der B96 vor Nassenheide dauert an

Die Bergung der Fahrzeuge dauerte mehrere Stunden. Schwierigkeiten gibt es beim Lkw, bei der sich Zugmaschinen und Anhänger verkeilt haben. Polizeisprecher Lemmel: „Gegen 13.30 Uhr hieß es, die Bergung werde sich noch erheblich verzögern.“

Der Verkehr in Richtung Gransee wurde an der Anschlussstelle Oranienburg-Nord abgeleitet. In Gegenrichtung wurde die L213 über Freienhagen nach Neuholland zur Umfahrung genutzt. Beide Umleitungen waren stark überlastet.

Gegen 15 Uhr wurde die Fahrspur in Richtung Gransee wieder freigegeben, um 16.30 Uhr standen beide Fahrbahnen wieder zur Verfügung. Der Stau baute sich auch wegen des Feierabendverkehrs aber nur langsam ab.

Vollsperrung sind Vorboten für dieB96 in Nassenheide, die ab Donnerstag, 13. Juli, mehrere Wochen gelten. Ein Teilstück der B96 in Nassenheide wird saniert - zeitweise unter Vollsperrung. Der Unfall und diesind Vorboten für die Einschränkungen auf derin Nassenheide, die ab Donnerstag,mehrere Wochen gelten. Ein Teilstück der B96 in Nassenheide wird saniert - zeitweise unter Vollsperrung.