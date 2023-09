Ein 60 Jahre alter Kradfahrer ist auf der Landstraße 100 bei Schierke im Landkreis Harz (Sachsen-Anhalt) in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt.

Warum der Mann am Samstag (9. September) von der Straße abkam, war zunächst noch unklar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der aus dem Mühlenbecker Land (Landkreis Oberhavel) stammende Mann und sein Fahrzeug seien in einen Straßengraben gestürzt. Der Schwerverletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.