Noch am Freitagabend vermeldete die Stadt Oranienburg : „Trotz der widrigen Wetterbedingungen laufen die Vorbereitungen zur Schlosspark-Nacht unermüdlich weiter“ Dann wurde der Kartenverkauf beworben. Seit Dienstag lief der Aufbau von Bühnen und Lichttechnik im Schlosspark. Alle Vorbereitungen waren abgeschlossen.

„Am Freitagabend war Lichtabnahme. Wir waren startklar“, sagt Katrin Günther-Kalsow von der Tourismus- und Kulturgesellschaft TKO. Der Blick auf drohende Unwetter habe dann aber zu der Entscheidung geführt, die Schlossparknacht abzusagen. Beim Starkregen am Freitag hätten sich bereits Seen auf Wegen und Wiesen gebildet. „Wenn es wieder so regnet, wäre der Park unbespielbar. Dann müssten wir am Eingang Gummistiefel ausgebe“, so Katrin Günther-Kalsow.

Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler, die Caterer und sonstigen Veranstalter seien informiert worden. Ihnen sollen Verträge für die Schlossparknacht 2023 angeboten werden. Für den Feuerwerker sei es bereits die dritte Verschiebung. 2020 fiel die Schlossparknacht pandemiebedingt aus. 2021 gab es wegen Trockenheit kein Feuerwerk.

Schlosspark bleibt heute geschlossen

Erneut werde vor Gewitter und Sturmböen am Sonnabend gewarnt, deshalb sei die Absage erfolgt, sagte die TKO-Chefin Franziska Winter. Der Park bliebe am Sonnabend für Besucher komplett geschlossen. Mit dem Bühnenabbau könne wegen des nassen Bodens vermutlich erst am Montag begonnen werden. Karten für die Schlossparknacht könnten in der Tourist-Info am Schlossplatz rückerstattet werden.

Der Vorverkauf für die Schlossparknacht lief schon wegen der schlechten Wetteraussagen nur schleppend. 1375 Karten seien verkauft worden. Sonst seien es etwa doppelt so viele. Bis zu 8000 Menschen kamen bei schönem Wetter zu den Schlossparknächten.

Absage in Zehdenick