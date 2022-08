Samstag (27. August) für Gewitter und Starkregen sorgen. Das Unwetter ist noch nicht über Berlin und Brandenburg hinweggezogen. Die weiterhin anhaltende feuchtwarme Luft wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch amfür Gewitter und Starkregen sorgen.

In der Früh wird es nur vereinzelt, im Laufe des Tages wieder häufiger starke Gewitter mit Starkregen (zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratkilometer) in kurzer Zeit geben. Vereinzelt können auch Sturmböen um 75 km/h und Hagel auftreten. Der DWD warnt vor heftigem, aber lokal begrenzen Starkregen (zwischen 40 und 50 Liter pro Quadratkilometer). Das Wetter bleibt bis in die Nacht zum Sonntag hinein ungemütlich. Nach Mitternacht klingt das Unwetter ab.

Das Konzert der Band Die Ärzte in Berlin soll nach aktuellem Stand (6.30 Uhr) am Abend wie geplant stattfinden, in Berlin soll nach aktuellem Stand (6.30 Uhr) am Abend teilt der Veranstalter mit . Das Konzert am Freitag ist durch das Unwetter abgesagt worden.

Stand 26. August

Das Wetter zeigt sich am Freitag, 26. August, über Berlin und Brandenburg von einer sehr unschönen Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, kann es vor allem im Nordosten und Osten Deutschlands - und somit auch über Berlin und Brandenburg - zu Gewittern mit unwetterartigem Starkregen kommen.

Dabei seien größere Regionen betroffen, so der DWD. „Unwetter aber nur sehr örtlich“, heißt es weiter im Tweet. „Dort vor allem hohe Überschwemmungsgefahr.“

+++ Update 19:10 Uhr Bundespräsident bricht Bürgerfest ab +++

Wegen des Unwetters hat auch Bundespräsident Steinmeier das Bürgerfest im Park vom Schloss Bellevue abgebrochen. Drei Jahre wurde auf die Veranstaltung gewartet. Nun hieß es vom Bundespräsidenten jedoch „Für heute wird das nix mehr. Diese Veranstaltung ist sozusagen ins Wasser gefallen.“.

+++ Update 18:40 Uhr Wandlitz meldet schwere Schäden +++

Starke Regengüsse und Gewitter gehen seit dem Nachmittag über dem Barnim herunter und sorgen für massenhafte Einsätze der Feuerwehr. Besonders hart hat es die Gemeinde Wandlitz bislang getroffen. In der Gemeinde gab es nach Angaben von Bürgermeister Oliver Borchert allein bis 18 Uhr schon mehr als 80 Einsätze. Und es dürften noch mehr werden.

+++ Update 15:15 Uhr Ärzte-Konzert in Berlin abgesagt +++

Ursprünglich wollten Die Ärzte am Freitagabend auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof spielen. Es sollte der Auftakt zu insgesamt drei Konzerten der Band auf dem Tempelhofer Feld in Berlin sein.

Laut des Veranstalters wurde das Konzert aus Sicherheitsgründen abgesagt. Viele Konzertgäste waren bereits vor Ort und wurden dazu angehalten, dass Gelände zu verlassen und Ruhe zu bewahren.

Über Berlin ergießt sich ein starker Regen. Laut DWD ist mit Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² bis 50 l/m² zu rechnen. Die Warnung gilt bis etwa 16 Uhr.

+++Update 13:45 Uhr Für die Region um Neuruppin gilt eine amtliche Unwetterwarnung +++

Das Unwetter über Brandenburg hat noch immer eine starke Auswirkung auf den Landkreis Ostprignitz-Ruppin . Für die Stadt Neuruppin gilt eine Amtliche Unwetterwarnung. Außerdem sind auch Potsdam und Teile von Berlin betroffen. Die Warnapp-Nina verweist derzeit darauf, dass Meldungen aufgrund einer technischen Störung teilweise nicht korrekt ausgespielt werden. Demnach werden auch Warnungen versendet für Regionen, die von den Nutzern nicht abonniert wurden.

+++ Update 12:47 Uhr Warnungen nun besonders im Bereich Kremmen +++

W#hrend an manchen Orten die Warnungen aufgehoben wurden, ist nun in der Umgebung von Kremmen vor starken Gewitter Vorsicht geboten.

+++ Update 12:30 Uhr Warnungen teilweise aufgehoben +++

Kurz nach der amtlichen Warnung für den Norden Brandenburgs, wurde diese auch schon wieder aufgehoben. Die Aufhebung gilt sowohl für die Warnungen vor extremen Unwetter als auch vor schweren Unwettern in der Region im Neustadt (Dosse).

+++ Update 12:10 Uhr Warnung vor extremen Unwetter in Kyritz und Neustadt (Dosse) +++

Die Warnapp Nina warnt für die Region um Kyritz vor extrem heftigem Gewitter und Starkregen mit Hagel. Es gilt eine amtliche Unwetterwarnung. Die Anwohner der betroffenen Region sind angehalten, sich vor herabstürzenen Dachziegeln oder Ästen in Acht zu nehmen und Fenster und Türen zu schließen. Außerdem droht die Gefahr von Erdrutschen, Blitzeinschlag und Überflutungen.

ab dem Mittag sind erste zunehmende Gewittertätigkeiten in der Region Berlin-Brandenburg möglich, teilt der über 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen. Bereitssind erste zunehmende Gewittertätigkeiten in der Region Berlin-Brandenburg möglich, teilt der DWD am Freitagmorgen auf seiner Homepage mit. Dabei seien extreme Regenmengen vonin kurzer Zeit nicht ausgeschlossen.

Die Warn-App Nina warnt seit etwa 10 Uhr vor Unwetter mit schwerem Gewitter und heftigem Starkregen in der Region Ostprignitz-Ruppin. Außerdem wird in der Gegend vor Sturmböen und Hagel gewarnt.

Der Wetterdienst zeigt einen von vielen Modellläufen:

In einem Warnvideo wird zudem auf Details eingegangen. DWD-Meteorologe Felix Dietzsch erläutert darin die zu erwartende starke Wärmebelastung sowie die angekündigte Unwetter-Situation durch örtlich schwere Gewitter mit Starkregen. Die Wetter-Informationen haben den Stand von Freitag, 26. August, 11 Uhr.

Auf der Warnkarte zeigen sich jede Menge pinke Flächen. Das bedeutet, es erwartet uns am Freitag wieder eine enorme Wärmebelastung“, so Felix Dietzsch im DWD-Warnvideo auf Youtube. Das betreffe vor allem die nördliche Mitte und den Osten des Landes - Berlin und Brandenburg sind mittendrin im pinken Bereich. „Das liegt an einer schwülheißen Luftmasse, die sich dort befindet.“ In dieser Luftmasse bilden sich laut Dietzsch am Freitag wieder Gewitter mit heftigem Starkregen.

Gewitter und hohe Mengen an Regen über Berlin und Brandenburg am Freitag, 26.8.

Die Regenmengen bis Samstagmorgen (27. August) können sehr hoch sein - aber eben „streuselkuchenartig“. Wo diese hohen Mengen an Regen genau fallen, lasse sich bislang nur grob eingrenzen. „Die genauen Orte lassen sich leider nicht genau vorhersagen“, so der DWD-Meteorologe. Der „grobe Bereich“ liege ab Bremen und Hannover ostwärts. Damit wären neben Berlin und Brandenburg auch Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Franken im Norden des Freistaates Bayern betroffen.

In kurzer Zeit können demnach 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter Regenwasser fallen. „Vereinzelt deutlich mehr.“ Es bestehe „örtlich Überschwemmungsgefahr“: Betroffen seien dann nicht nur Straßen und Keller, die mit Regenwasser volllaufen. Auch kleinere Bäche können örtlich über die Ufer treten, warnt der Meteorologe vom DWD.

