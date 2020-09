Wie Hauptkommissar Heiko Bettin von der Polizeiinspektion Oberhavel am Donnerstagmittag auf telefonische Nachfrage bestätigte, hatte ein Zeuge am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr die Polizei über ein Schiff informiert, dass im Oranienburger Schlosshafen gesunken ist. Lediglich der obere Teil des Bootes rage noch aus dem Wasser.

Feuerwehr und Polizei trafen kurz darauf am Hafen ein. „Zum Glück konnte festgestellt werden, dass keine Flüssigkeiten aus dem Boot austraten“, so Bettin. Die Feuerwehr richtete dennoch zur Sicherheit eine schwimmende Öl-Barriere um das gesunkene Schiff ein. Bei dem gesunkenen Wasserfahrzeug handelt es sich um ein Schiff des Kampfmittelräumdienstes, wie Bettin bestätigt. Die Kampfmitteltaucher sind zurzeit für die Bombensuche in Vorbereitung des Wiederaufbaus der Schleuse Friedenthal im Einsatz